Lozano, in caso di cessione il Napoli non vuole perderci: Gattuso deciderà il suo futuro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non c’è alcuna fretta per decidere il futuro di Hirving Lozano. Il Napoli avrà bisogno di valutare bene la situazione al termine della stagione ed ovviamente un ruolo molto pesante in tal senso è quello di Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’idea di Gattuso è quella di continuare a metterlo alla prova, prima di deciderne il futuro. Il club ha come primo obiettivo quello di rivalutare il calciatore, perchè non vuole perderci nulla in caso di cessione. Nel finale di stagione il mister deciderà se il messicano potrà essere funzionale al progetto o meno. In società sono pronti a scommettere sulle qualità del ragazzo ed una conferma da parte di Gattuso non è più così lontana, anzi”.