Il tabellone non sorride alle italiane! Napoli e Juve potrebbero incontrarsi in semifinale

Sono terminati da poco i sorteggi di Champions League che hanno deciso il futuro della competizione europea più importante al mondo. Napoli, Juve e Atalanta non sono state fortunate.

Azzurri e bianconeri sono chiamati ad un’impresa per portarsi avanti nella competizione, qualora le due compagini dovessero accedere e superare anche i quarti, il destino le farebbe incontrare in semifinale. Sarebbe una grande soddisfazione per il calcio italiano.