Faraoni nel mirino del Napoli! Gli azzurri pensano a lui come possibile rinforzo difensivo

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, è stata rilasciata un’importante notizia di mercato riguardante il Napoli. Gli azzurri starebbero pensando a Marco Davide Faraoni come possibile rinforzo difensivo.

Oltre al nome di German Pezzella, venuto fuori negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dai colleghi, gli azzurri starebbero valutando l’idea Faraoni del Verona. Dopo il colpo Rrahmani quindi non è da escludere un altro colpo in casa scaligera. Al momento niente di concreto, si attendono novità in merito alla possibile trattativa.