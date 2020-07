De Luca: “Siamo una regione a contagio zero! Le scuole riapriranno tra il 14 e il 15 settembre”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato durante la diretta sui social della situazione che riguarda ancora tutto il mondo, vittima del Covid-19. Di seguito quanto evidenziato:

“Nella nostra regione abbiamo spento un focolaio. Il pericolo è sempre dietro l’angolo. Questo calvario finirà quando uscirà il vaccino, probabilmente entro la fine dell’anno. Viviamo in una fase non facile, bisogna gestire il tutto con attenzione e consapevolezza dei cittadini. Chiunque entri in un mezzo di trasporto deve obbligatoriamente indossare la mascherina. Ad oggi siamo una regione a contagio zero”.

RIAPERTURA SCUOLE

“Se si decide di riaprire le scuole ad inizio settembre, anche la Campania lo farà. Probabilmente, l’anno scolastico riprenderà tra il 14 e il 15 settembre. L’obiettivo è sempre tutelare la sicurezza: stiamo cercando di lavorare per evitare scuole-pollaio e rendere possibile un maggior distanziamento sociale. Ci prepariamo a produrre milioni di mascherine per gli alunni”.