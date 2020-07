DALLA FRANCIA – Napoli in pole per l’acquisto di Boga! Un dettaglio può favorire la trattativa

Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Le10Sport, il Marsiglia è tra le squadre interessate a Boga del Sassuolo. Il calciatore, come ormai risaputo, piace anche al Napoli che al momento è in vantaggio sulle contendenti per aggiudicarsi l’ala ivoriana.

Sempre secondo il portale francese, il Napoli sarebbe infatti tornato in pole nell’affare grazie a un dettaglio che favorisce proprio gli azzurri rispetto a tutte le altre. Pare infatti che Boga tra le tante destinazioni, preferirebbe continuare a giocare in Serie A, campionato dove sta facendo molto bene e evidentemente vorrà continuare a offrire grandi prestazioni.