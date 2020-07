Cobolli Gigli: “Il Napoli lo scudetto lo perse in campo! Fallo di Pjanic? Si risponde sul campo non piagnucolando!”

L’ex presidente della Juventus Gigli Cobolli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato:

“Per me chi ha convinto Agnelli a rinunciare ad Allegri ha fatto un errore. È vero che Sarri ha fatto bene al Napoli ma gli azzurri lo scudetto non l’hanno perso in TV ma sul campo a Firenze, dove hanno perso 3-0.

Pjanic? Le ingiustizie, sempre che quella sia stata tale, si risponde sul campo e non piagnucolando”