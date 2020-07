Dall’Inghilterra – Il City vuole Koulibaly: proposti due giocatori al Napoli!

L’edizione online del tabloid inglese “The Sun” ritorna sul possibile passaggio di Kalidou Koulibaly alla corte di Pep Guardiola al Manchester City.

I colleghi d’oltremanica non solo parlano dell’interezze per gli ex campioni d’Inghilterra ma pare che nella trattativa possano essere inseriti anche due giocatori dei Cityzens, Nicolas Otamenti e Oleksandr Zinchenko. Ecco quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

“Il City vuole un difensore centrale per la prossima stagione e gli scout del club hanno tenuto d’occhio l’asso 29enne del Senegal. Per arrivare a Koulibaly potrebbe essere inserito nella trattativa il duo Nicolas Otamendi e Oleksandr Zinchenko in un sensazionale scambio“.

“Il Napoli si è già messo in contatto con il City per sondare la disponibilità di Otamendi e Zinchenko. Un accordo del genere potrebbe spianare la strada per un colpo di oltre 65 milioni di sterline per Koulybaly che è considerato uno dei difensori migliori d’Europa”.