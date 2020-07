SportItalia – Il Napoli ha in pugno Osimhen. Milik piace alla Juve ma Bernardeschi non vuole ridursi l’ingaggio

Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato, nel corso di “SportItalia Mercato”, ha parlato del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Osimhen bisogna avere un po’ di pazienza. Alcuni hanno detto di aver parlato con l’entourage e che gli agenti siano indispettiti. Non è vero, bisogna rispettare dei tempi tecnici. Osimhen ha scelto il Napoli ma bisogna ancora aspettare qualche giorno”.

“Su Milik c’è ancora la Juve, il Napoli gradisce le contropartite come Bernardeschi che però ha un ingaggio importante di oltre 4 milioni di euro. Con tutto il rispetto per il Napoli ma il bianconero non ha intenzione di ridursi l’ingaggio”.