Grecia, il ct: “Manolas ha dimostrato di essere un buon giocatore: deve aggiungere trofei per diventare una leggenda del Napoli!”

John van ‘t Schip, commissario tecnico della Grecia, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Manolas è un buon difensore, lo ha dimostrato al primo anno a Napoli, ma ha bisogno di vincere altri trofei per diventare una leggenda del club. La cosa importante per i giocatori è raggiungere obiettivi con i propri club, così possono essere ricordati per sempre“.

“Tsimikas? Anche lui è un buon giocatore, esterno difensivo giovane che gioca molto bene. Ha fatto un’ottima stagione partendo sempre da titolare, capisco l’interesse di club importanti, se il Napoli è tra questi sarebbe altrettanto comprensibile. Il Napoli è tra i club più importanti in Serie A. Andare in Italia, per Tsimikas sarebbe un passo importante perché il livello del campionato è più alto rispetto alla Grecia. Lui ha le qualità per attestarsi a grandi livelli“.

“Se conoscevo Mertens? Conoscevo Dries da quando giocava nella serie B olandese. Fece un passo importante andando al Psv, continuò la sua crescita. Sono contento per la carriera che ha fatto. Ormai è diventato una stella del Napoli. Ha mantenuto alto il livello delle sue prestazione, è bello da vedere, sono felice che sia diventato una leggenda del Napoli”.