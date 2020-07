SKY – Siparietto con Nainngolan: “Interesse del Napoli per me? Non lo sapevo”

Nel corso del post partita del match tra Fiorentina e Cagliari, il centrocampista dei sardi Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il centrocampista belga è stato interrogato a proposito di un presunto interesse del Napoli nei suoi confronti per la prossima stagione. Il giocatore di proprietà dell’Inter infatti non ha ancora chiaro il proprio futuro per il prossimo campionato. La risposta del belga ha fatto sorridere: “Ah si? Non lo sapevo”.