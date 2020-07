Sconcerti critico: “Juventus mai così confusa nella storia: scudetto vinto per mancanza di avversari!”

Il noto opinionista e giornalista Mario Sconcerti ha pubblicato un editoriale all’interno dell’edizione odierna del Corriere della Sera. Sconcerti ha criticato aspramente la Juventus e l’operato di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino. Il problema non è lo Scudetto: quello è vinto per mancanza di avversari. Il punto è la velocità con cui so è dissolto un reparto e anzi una squadra intera. La Juve ha subito tre gol in cinque minuti, inanellando una serie di errori da dilettanti. La Juve si è buttata via, come fosse già sicura di aver vinto partita e scudetto. È stata una figura inaccettabile per una grande squadra, avrà conseguenze storiche. Si può perdere, ma non in mezzo a tutti questi errori e con questa fretta improvvisa”.