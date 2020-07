Rinnovi Napoli, ad un passo le firme di Maksimovic e Zielinski

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sui rinnovi in casa Napoli. Il quotidiano si è soffermato in particolare sulle situazioni legate a Nikola Maksimovic e Piotr Zielinski. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Maksimovic nell’ultimo periodo si è dimostrato un leader della difesa azzurra e la società ha chiarito che a breve arriverà il rinnovo del contratto. Il contratto, in scadenza nel 2021, sarà rinnovato fino al 2025. Il difensore serbo ha mostrato ottime doti, appena gli è stata concessa un po’ di continuità. L’ex Torino stasera sarà di nuovo al centro della difesa azzurra, al posto di Koulibaly, squalificato. Rinnovo in vista anche per Zielinski, la cui situazione è stata per lungo tempo delicata. Lo status del centrocampista polacco è importante e i discorsi sono stati molto legati anche alla clausola rescissoria. Con Gattuso è migliorato molto anche il suo rendimento, anche se manca qualcosa in zona gol: solo due reti quest’anno per il polacco”.