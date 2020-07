Pres.Teramo, Iachini: “Siamo contenti di affrontare il Napoli, non vediamo l’ora. Data? Nulla ancora di confermato”

Il presidente del Teramo, Franco Iachini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della possibile amichevole contro il Napoli in programma nel ritiro di fine agosto o inizio settembre.

Ecco le sue parole:

“Amichevole contro il Napoli? Siamo contenti, i ragazzi sono già galvanizzati di incontrare un club della massima serie, di calciatori di così elevato spessore che ha il Napoli. Data? Non posso confermare il 4 settembre, ci sono ancora delle situazioni legate al discorso dell’avvio del campionato, con i calendari da definire. Noi siamo e ci metteremo a disposizione.

Sicuramente sarà un test per il napoli molto significativo, anche per noi dato che saremo in ritiro in quel periodo. La squadra sarà molto motivata per questo incontro. Può essere anche di buon auspicio per la stagione“.