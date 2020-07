Politano colpisce il 22esimo ‘legno’ della stagione del Napoli: primato in Europa

Con la traversa accarezzata da Matteo Politano al 57º di Genoa-Napoli, gli azzurri hanno colpito il proprio 22esimo ‘legno’ stagionale. Numero esorbitante di pali e traverse colpite dal Napoli che vale il primato in Europa alla pari con il Manchester City.

Il leader in assoluto in questa particolare classifica è Lorenzo Insigne, con ben 6 ‘legni’ colpiti. Seguono Dries Mertens e Arek Milik a quota 5. E la stagione non è ancora finita.