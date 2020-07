Mertens: “Esultanza come Callejon? La sua scelta di restare e giocare gratis è un esempio straordinario, sono contento”

Dries Mertens ha parlato durante il post partita di Genoa-Napoli, terminata 1-2:

“Stiamo facendo bene il nostro lavoro, penso si veda in campo. Avere i calciatori freschi è importante. Esultanza come Callejon? Ho giocato sette anni con lui, mi fa male l’idea che possa andar via. Resta qui giocando gratis perchè tiene molto alla maglia e perchè non vuole lasciarci soli, poteva andare in vacanza: è un esempio straordinario. Sono contento che abbia fatto questa scelta”.