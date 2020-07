Ecco il vero Lozano: la fiducia di Gattuso è stata la miccia che ha fatto divampare il fuoco del messicano!

Hirving Lozano, è lui l’uomo copertina della vittoria del Napoli contro il Genoa. Finalmente è arrivato il momento del messicano. L’ex PSV sta dimostrando uno stato di forma invidiabile: tanta corsa, dribbling e finalmente anche decisivo in zona gol. È già il secondo gol dalla ripartenza della Serie A, eguagliato già il ruolino pre-lockdown.

Corsa, gol e sacrificio: la metamorfosi del Chucky!

Meno di un mese fa è accaduto l’episodio che si pensava stroncasse definitivamente la storia d’amore tra il Napoli e Hirving Lozano: a seguito di un allenamento particolarmente blando del messicano, Gattuso lo allontanò dall’allenamento. Il rischio era quello di bruciare definitivamente un talento cristallino come quello dell’ex PSV. Ancora una volta però ha avuto ragione Gattuso, che dopo quell’episodio ha avuto le risposte che cercava dal messicano. Rino allora lo ha ripagato concedendogli sempre più minuti ed il rendimento di Lozano ne ha tratto assoluto giovamento. Per citare uno dei più famosi proverbi della tradizione popolare napoletana: “Mazz’ e panell fann ‘e figli bell”. In questo momento, Lozano è un bellissimo “figlio” di Rino Gattuso, l’ennesima vittoria del tecnico calabrese sulla panchina del Napoli.

E il futuro?

È presto per sapere se il futuro di Hirving Lozano sarà ancora in maglia azzurra, oppure se il messicano dovrà cercare di rilanciarsi altrove. Quel che è certo è che la situazione è in rapida evoluzione. Come detto in precedenza, non più di un mese fa il destino dell’ala ex PSV sembrava segnato: la cessione era data per scontata. Ora però il Chucky ha dimostrato forte attaccamento al progetto: emblematica la chiusura in scivolata a pochi minuti dalla fine da “vero” terzino. Lozano si è dimostrato intelligente anche dal punto di vista tattico. In una serata in cui si è spesso alternato con Insigne su entrambe le fasce ha mostrato di trovarsi a suo agio sia quando deve rientrare, sia ad andare sul fondo per il cross. Le ultime giornate di Serie A e la campagna di Champions League che seguirà chiariranno le cose sul futuro di Lozano. Quello che sta emergendo è che il messicano avrebbe tutte le potenzialità per fare bene, se non benissimo, con la maglia azzurra.

NICOLAS IANNONE