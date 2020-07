A Milano quasi ignorato, oggi travolto dai compagni: Lozano sta conquistando il Napoli

Da quando è arrivato a Napoli, Hirving Lozano ha sempre dovuto meritarsi ogni singola cosa. Il peso di essere stato l’acquisto più costoso della satira del Napoli, il doversi adattare alla Serie A e il doversi integrare nello spogliatoio azzurro.

Oltre ad aver cambiato radicalmente la visione di Gattuso nei propri confronti, Lozano è riuscito finalmente ad integrarsi alla perfezione all’interno dello spogliatoio del Napoli. Per rendere al meglio l’idea basta prendere in esame due gol dell’attaccante messicano: la rete contro il Milan e il gol di stasera contro il Genoa. Due partite a distanza praticamente di un girone, due reazioni completamente diverse.

Al momento del gol contro i rossoneri, gol del vantaggio come stasera, il messicano esultò praticamente da solo, con pochissimi compagni che lo andarono ad abbracciare. Stasera invece al momento del gol dell’ 1-2 contro il Genoa, l’ex PSV è stato accerchiato da tutti i suoi compagni, che lo hanno festeggiato a dovere. Anche, se non soprattutto, in questi piccoli gesti spontanei, si nota l’integrazione di un calciatore che sembra finalmente aver trovato la propria strada all’interno del mondo Napoli. Con l’augurio che non sia troppo tardi….

