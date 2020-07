LIVE – Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Elmas e Fabian a centrocampo, in attacco c’è Politano!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli, match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Nicola sono invischiati nella lotta per non retrocedere, ma Gattuso ha chiesto ai suoi calciatori di dare il massimo, anche se gli azzurri hanno poco da chiedere in campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

