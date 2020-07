Giuntoli: “Per Osimhen ancora nessun accordo, siamo in corsa per l’acquisto. Milik piace alla Juve? Non mi risulta, ma non mi stupirebbe”

Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita di Genoa-Napoli:

“La motivazione è sempre alta, l’avversario si gioca la vita e noli dobbiamo mostrare carattere e personalità. Osimhen? In questo momento non c’è trattativa. Profilo interessante, ma non ci sono accordi: è venuto a vedere la città, significa che siamo in corsa per l’acquisto. Questo non significa che va via Milik. Interesse Juventus? No, non mi risulta ma non mi stupirei perchè è un giocatore bravo quindi se lo volesse non mi stupirei. Il mercato ora vive un momento di stanca, sia in uscita che in entrata”.