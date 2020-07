Gazzetta dello Sport – Il Napoli vuole piazzare Lozano altrove, ma la richiesta è fuori mercato

Il momento da titolare di Hirving Lozano potrebbe ancora tardare. Il messicano, dall’arrivo di Gattuso, è sceso solo una volta in campo dal primo minuto, ovvero contro il Perugia in Coppa Italia, a gennaio.

Pochi minuti, l’abbandono dell’allenamento qualche settimana fa per volere del tecnico dopo aver visto poca concentrazione e poi la risalita, sia mentale che fisica. Nelle ultime gare, gol a parte, l’ex Psv ha dimostrato di essere più vivo. Ma a quando un occasione dall’inizio?



Il tecnico non vuole fare a meno di Insigne, perché Lozano, in quel ruolo di esterno sinistro ha fatto capire di starci bene e di preferirlo.

Intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, il club vorrebbe cederlo, mandarlo altrove, la richiesta di 50 milioni di euro è ritenuta fuori mercato da tutti.