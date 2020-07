Gattuso vuole evitare cali di tensione: “Proviamo a vincerle tutte, al Barcellona ci penseremo quando sarà il momento”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un retroscena sullo spogliatoio del Napoli. In particolare il quotidiano si è soffermato sul discorso che Rino Gattuso ha tenuto alla squadra in vista del match contro il Genoa. L’allenatore azzurro vuole infatti evitare ogni possibile calo di tensione da parte della squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha sussurrato poche, chiare parole alla squadra in vista della trasferta: ‘Adesso proviamo a vincerle tutte’. Dopo aver capito ancora una volta la consistenza di una squadra che va solo educata caratterialmente, Rino Gattuso si è messo sull’uscio della porta a ripetere i soliti concetti essenziali: ‘All’ottavo di Champions League ci penseremo quando sarà il momento. Non possiamo distrarci e correre il rischio di inciampare in qualche figuraccia’. Insomma Gattuso vuole continuare a tenere tutti sulla corda, nonostante il campionato azzurro abbia ben poco da dire”.