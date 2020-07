CLASSIFICA – Il Napoli sbanca Marassi con Mertens e Lozano: Roma staccata

In attesa della sfida di stasera tra Roma e Parma, il Napoli ha dato un forte segnale per il quinto posto. Dopo aver battuto e agganciato in classifica i capitolini, gli azzurri vincono a Genova contro i rossoblu e volano al quinto posto solitario in classifica.

Sul finire del primo tempo Dries Mertens ha regalato il vantaggio agli azzurri, vantaggio che però dura giusto il tempo dell’intervallo. Alla ripresa del secondo tempo infatti è proprio Mertens a regalare il calcio d’angolo che porterà al pareggio del Genoa con Goldaniga. Al 66º arriva il gol del definitivo 1-2 siglato da Hirving Lozano, appena subentrato al posto di Matteo Politano.

Di seguito la classifica completa della Serie A: