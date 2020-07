Auriemma: “Un errore pensare già alla sfida col Barcellona: ecco cosa dovrà fare Gattuso”

Raffaele Auriemma ha scritto della preparazione che deve avere il Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona nel corso di questo ultimo mese di campionato all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Concentrarsi fin da oggi sulla sfida di Champions League contro il Barcellona sarebbe un errore. Però ciò non toglie che il Napoli dovrà arrivare a quella sfida il più fresco e riposato possibile. Per questo motivo ci sarà bisogno di una rotazione totale dell’organico. Gattuso ha l’intelligenza e l’esperienza necessaria per fare al meglio questo lavoro, senza sottovalutare le sfide di campionato. Con il Genoa via libera all’ampio turnover, in una sfida che per gli uomini di Davide Nicola sa tanto di dentro o fuori per la Serie A. Nicola che ha nel Napoli la propria bestia nera da allenatore”.