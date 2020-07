Sindaco di Castel di Sangro, Caruso: “Con il Napoli accordo per 6 anni e opzione per altri 6. Ci saranno quattro amichevoli…”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato dell’accordo con la società partenopea per i prossimi ritiri.

Ecco le sue parole:

“Siamo concentrati sull’accoglienza e sul periodo che porterà questo evento. Per noi è una prova di efficienza, di consolidamento di rapporti storici.

Il rapporto è ultraquinquennale, quindi per 6 anni anni. Tra l’altro un evento di questo genere avviene se c’è il piacere che avvenga, ma non solo per un rapporto contrattuale. L’opzione per altri 6 anni dopo i primi 6 c’è, ci auguriamo che possa essere qualcosa che vada a consolidare un rapporto importante e creare altre opportunità sportive, commerciali e di ogni genere. Un momento rilevante e di riscatto per noi.

Due ritiri? Non sono in grado di dirglielo. Abbiamo dato la disponibilità per i ritiri classici, sperando che il calcio torni alla normalità.

Gravina? Lui è stato piuttosto neutrale nella scelta, nella trattativa, però quantomeno la sua presenza nel primo incontro sia stata di garanzia, di voler assicurare che la nostra comunità sia all’altezza del compito.

C’è tanta attesa qua anche se c’è preoccupazione per il Covid, ma dobbiamo assumere quella condotta coerente che ci vengono raccomandate per essere al sicuro.

Abiamo consolidato una bella storia sulle attività Juniores, ospitiamo il Camp della Juventus, ospitiamo club importanti, attività di formazioni, tornei Juniores di Givova, io credo che un patrocinio o una regia del Napoli in questo campo, non solo determinerebbe ulteriore slancio a questo settore, ma sarebbe un’opportunità economica e commerciale per il club.

Amichevoli? C’è l’impegno di giocare contro Castel di Sangro, il Pescara, il Teramo e con un top club europeo, ma non è sacramentale. Le date? Tra il 28 e il 29 fino al 9 settembre”.