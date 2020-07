Pres.Regione Abruzzo, Marsilio: “Lunedì dovrebbe essere il giorno buono dell’annuncio per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dimaro? Risolverà il club”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo:

“Accordo di 6 anni rinnovabili, sperando che il Napoli calcio possa essere soddisfatto delle nostre strutture. Ci sono piccole norme contenute nei contratti, che a giorni pubblicheremo, per ora abbiamo una bozza approvata dalla giunta. Spero che tra pochi giorni ci sarà l’ufficialità da parte del Napoli, siamo veramente soddisfatti del fatto che una società internazionale abbia apprezzato il complesso dell’offerta che gli è stata sottoposta. Se vincono la Champions League, potrebbero cambiare le date del ritiro, perché la squadra sarà impegnata agonisticamente per ancora un po’.

Dimaro? Non è un problema dell’Abruzzo, il Napoli calcio risolverà. In maniera informale lunedì dovrebbe essere il giorno buono, salvo scenari particolari, abbiamo la parola di De Laurentiis. Non abbiamo mai discusso di un’ipotesi di dividere il ritiro tra Trentino ed Abruzzo. Fuori dalle date dell’accordo con l’Abruzzo, il Napoli calcio è libero di fare ciò che vuole, ma non è una questione che abbiamo trattato”.