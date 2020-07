Repubblica – La Roma ha violato le disposizioni previste per il distanziamento sociale. De Laurentiis non si ferma, chiederà chiarezza

Non sono mancate le diatribe al San Paolo tra la dirigenza del Napoli e quella della Roma. La Repubblica ha spiegato il motivo.

Il club giallorosso ha deciso di portare in panchina tutte le riserve convocate per la trasferta al San Paolo dal tecnico Fonseca, violando a giudizio del club azzurro le disposizioni previste per il distanziamento sociale.

“Il Napoli ha chiesto l’intervento di Rocchi e bisognerà vedere cosa ha scritto nel suo referto l’arbitro. Dalle tribune e soprattutto in campo si è sentito il gran tifo fatto dalle riserve della Roma per i compagni ed è questo probabilmente che ha infastidito gli azzurri. De Laurentiis non vuole che finisca qui e chiederà chiarezza a Figc e Lega. A suo giudizio le regole devono essere uguali per tutti”.