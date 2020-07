Milik-Juventus, il Napoli su Pellegrini: potrebbe essere lui la pedina di scambio. I club parleranno presto con Raiola

Il Napoli è interessato al terzino sinistro del Cagliari in prestito dalla Juventus, Luca Pellegrini. A riportare la notizia è Calciomercato.com.

LUCA PELLEGRINI PIACE AL NAPOLI

La Juventus può puntare sul giocatore classe ’99 nella prossima stagione come vice Alex Sandro. Però, potrebbe diventare una pedina di scambio per il Napoli. Infatti, nell’argomento Milik-Juve si è parlato anche di Pellegrini che piace al club azzurro così come Bernardeschi. Potrebbe diventare un’occasione, prendendo in considerazione l’uscita di Ghoulam.

La trattativa è in stand-by, ma i due club riprenderanno l’argomento presto anche con il suo agente Mino Raiola.