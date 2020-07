Laboratorio sbaglia analisi del test di un giocatore: 20 calciatori infettati in Bulgaria

Un laboratorio d’analisi in Bulgaria ha commesso un gravissimo errore che è costato molto caro. Un calciatore del Tsarko Selo, il difensore Martin Kavdanski, è stato sottoposto ad un test per rilevare la presenza o meno del Coronavirus. Il laboratorio aveva dato un esito negativo, che però si è rivelato non essere veritiero. Il calciatore ha infatti infettato tre compagni di squadra, oltre al proprietario del club e a sedici calciatori avversari del Cherno More Varna, la squadra contro cui ha giocato la settimana scorsa.

