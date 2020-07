Di Marzio bacchetta Fedele: “Non chiamarlo Cosimino, solo perchè non conosci Osimhen non puoi prenderlo in giro!”

Il noto dirigente Enrico Fedele è molto critico nei confronti del possibile acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Fedele ha punzecchiato più volte i presenti in studio chiamandolo “Cosimino” con una vena ironica.

Alla provocazione ha risposto stizzito Gianni Di Marzio, attaccando apertamente Fedele: “Osimhen sarà una grande sorpresa per il calcio italiano, è molto forte, è simile ad Immobile per caratteristiche. Un dirigente che ha vissuto il calcio ad alto livello come te non può prendere in giro un calciatore di questa caratura. Se non lo conosci non puoi mettere in dubbio ciò che dicono gli altri. L’ho seguito in Sudamerica al mondiale Under 20, è stato il capocannoniere. È forte, te lo metto per iscritto e te lo firmo”.