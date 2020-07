Altro colpo in vista per il Benevento: può arrivare Pellè dalla Cina

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Tuttosport all’interno dell’edizione odierna, il Benevento starebbe pensando all’acquisto di Graziano Pellè per rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’attaccante sembra essere vicino a salutare la Cina per tornare a giocare in Italia. La squadra allenata di Inzaghi potrebbe essere la destinazione ideale una volta salutato lo Shandong, club in cui milita attualmente. Il colpo Pellè potrebbe essere nello stile del presidente Vigorito, che sta cercando di allestire una squadra adeguata alla Serie A.