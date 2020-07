Repubblica – Ballottaggio tra Insigne e Lozano! Tornano dal primo minuto Meret e Mertens

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, Gennaro Gattuso starebbe ultimando i dubbi di formazione per il match di stasera contro la Roma. Il tecnico azzurro pare avere le idee chiare tranne per qualche dubbio in attacco.

La staffetta vede protagonisti soprattutto Lozano e Insigne, il primo reduce da un buon impatto nel match perso contro l’Atalanta. Non è da escludere dunque l’impiego dal primo minuto del messicano.