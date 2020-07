Probabili formazioni Napoli-Roma: quattro cambi per Gattuso rispetto all’Atalanta!

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato le probabili formazioni in vista della sfida del San Paolo di stasera tra Napoli e Roma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra i pali tornerà dal primo minuto Alex Meret, stavolta non ci sono dubbi, visto l’infortunio di Ospina. In difesa ci sarà il ritorno di Manolas, accompagnato dai confermati Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. Il centrocampo resta invariato rispetto alla sfida di Bergamo: Fabián Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco doppio cambio, con Callejon e Milik a prendere il posto di Politano e Mertens. Confermatissimo Insigne sulla sinistra”.

La probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.