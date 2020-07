Osimhen, a giorni arriverà il sì definitivo: decisiva la visita in città!

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha riportato alcuni aggiornamenti sulla trattativa per Victor Osimhen tra Napoli e Lille. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Il centravanti, di ritorno da poco proprio dalla città partenopea, ha fatto sapere di volere solo gli azzurri: è stato folgorato dalla bellezza della città. L’offerta del club azzurro è di 2,5 milioni di euro all’anno più una serie di bonus. Il Lille sta riflettendo vista la volontà da parte del Napoli di inserire nella trattativa anche il difensore Gabriel Magalhaes. L’offerta del Napoli è di 85 milioni di euro complessivi, 60 per Osimhen e 25 per Magalhaes. Previsto per domani un colloquio telefonico tra Lopez, presidente del Lille, e De Laurentiis. I due sono in buoni rapporti e c’è la volontà da parte di entrambi di chiudere l’operazione”.