Napoli, c’è da sfatare il tabù Roma al San Paolo: la vittoria degli azzurri manca dai tempi di Benitez!

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la sfida di stasera tra Napoli e Roma servirebbe agli azzurri per sfatare un tabù che riguarda il San Paolo.

Il Napoli infatti non vince al San Paolo contro la Roma dai tempi di Rafa Benitez, più precisamente dal 1 Novembre 2014. In quell’occasione gli azzurri si imposero con un netto 2-0 firmato Higuain e Callejon. Da quel momento i giallorossi al San Paolo hanno collezionato due pareggi e due vittorie. Il Napoli viene da una prestazione deludente contro l’Atalanta, ma i giallorossi sono all’interno di una profonda crisi: hanno perso 3 delle ultime 4 trasferte in Serie A. Che sia il momento giusto per sfatare finalmente questo tabù?