Dries Mertens nella sua lunga intervista al Mattino ha parlato anche di Osimhen, probabile nuovo acquisto della società azzurra. Il belga ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’argomento:

“Di Osimhen mi hanno parlato molto bene i miei amici della Charleroi, squadra in cui giocava prima del Lille. Personalmente non so se verrà ma è proprio il tipo di giocatore che serve a questo Napoli”.