Mertens su Callejon: “Sto provando a convincerlo a restare. Non mi arrendo!”

Dries Mertens, l’idolo dei tifosi partenopei, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervista a Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato:

RINNOVO DI CONTRATTO, LA CONFESSIONE DI MERTENS SU CALLEJON

“Callejon? Ho provato in tutti i modi a convincerlo a restare, ci sto provando ancora, non mi arrendo. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe molto. Ma anche perdere un compagno di squadra e un professionista come è lui sarebbe difficile. Non so cosa succederà, manca ancora del tempo”.