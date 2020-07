Lozano scenario ribaltato per il futuro: potrebbe restare a Napoli!

Sembra poter cambiare completamente il destino di Hirving Lozano con la maglia del Napoli. L’attaccante messicano si sta finalmente integrando all’interno della squadra azzurra e una sua partenza a fine stagione è tutt’altro che scontata. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Ancora panchina per Lozano, che nelle ultime uscite si è dimostrato tra i più in forma nel Napoli. Potrebbe essere chiamato in causa nella ripresa e dovrebbe trovare una maglia da titolare mercoledì a Genova. Se dovesse disputare un finale di stagione sui livelli che teneva al PSV il club potrebbe cambiare idea sulla sua cessione”.