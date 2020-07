Il Napoli valuta le contropartite per Milik: Bernardeschi la più gradita

Nel mercato post lockdown, l’utilizzo di contropartite tecniche per sbloccare le più importanti trattivie di mercato era facilmente prevedibile. E anche la trattiva per il passaggio di Milik alla Juve, non fa eccezione.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli starebbe valutando le contropartite per l’attaccante polacco e tra queste, la più gradita sarebbe Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero avrebbe anche avuto nei mesi scorsi dei contatti con Insigne, suo compagna in Nazionale.