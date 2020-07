FOTO – Gattuso abbraccia Kalinic prima del secondo tempo: “Come stai grande Nik?”

Prima dell’inizio del secondo tempo del match tra Napoli e Roma è andato in scena un bel siparietto che ha visto coinvolto Gennaro Gattuso.

Il tecnico azzurro nel corso del rientro in campo per la ripresa del match ha incrociato Nikola Kalinic, in panchina per la Roma. Il tecnico calabrese ha salutato l’attaccante croato, che è stato un suo giocatore ai tempi del Milan. C’è stato un bellissimo abbraccio tra i due, con Gattuso che gli ha chiesto: “Come stai, grande Nik?”

