Roma, Fienga: “Rispettiamo i nostri tifosi. Siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni!”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match Napoli-Roma, l’amministratore delegato del club giallorosso Guido Fienga è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Roma lontana dal quarto posto. A chi darebbe la colpa?

Rispettiamo molto i nostri tifosi sentiamo la responsabilità per ciò che stanno provando. Adesso siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni e non sulle colpe.

Vendere i gioielli, Dzeko, Pellegrini, Zaniolo.

Il nostro compito è quello di sviluppare un progetto che crei le condizioni per tutti i nostri giocatori e loro stanno lavorando per questo progetto. Vedremo a fine stagione come prosegue.

Progetto ambizioso?

Uno della Roma deve essere per forza ambizioso.

Sul cambio di proprietà, è una scelta che rileva l’azionista io mi occupo della gestione del club. Sullo stadio, la Roma ha completato il percorso e mancano gli ultimi step del comune. Siamo sempre stati positivi sulla questione stadio.

Disamorare Pallotta, questione stadio.

È uno step fondamentale per ogni club. Noi come club continuiamo ad essere determinati sia sullo stadio che sul progetto”.