Tuttosport annuncia: “De Laurentiis ha proposto alla Roma lo scambio Milik-Under”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato una proposta che sarebbe stata avanzata alla Roma direttamente da Aurelio De Laurentiis per accaparrarsi Cengiz Under. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha proposto a Fienga un clamoroso scambio: Milik per Under più un conguaglio a favore del Napoli. Stessa proposta presentata alla Juventus per uno scambio con Bernardeschi e al Tottenham per lo scambio con Lucas Moura. In ogni caso il polacco stasera dovrebbe tornare titolare, proprio contro la Roma, per far rifiatare un po’ Dries Mertens”.