Ugolini: “Domani Manolas partirà titolare! In attacco spazio a Milik”

Il collega Massimo Ugolini è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare del match di domani tra Napoli e Roma e delle probabili scelte di Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni:

“Se il Napoli battesse la Roma domani darebbe un grande segnale a Gattuso agguantando i giallorossi in campionato. Possibili novità di formazione, non escluso la titolarità di Manolas dal primo minuto a discapito di Koulibaly o Maksimovic. In attacco possibilità per Milik nel guidare l’attacco”