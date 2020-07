CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Il Napoli verrà ricostruito da cima a fondo per la nuova stagione, sta per essere avviata una nuova era in casa Napoli. Il prossimo calciomercato “estivo” segnerà tanto il Napoli che verrà: si sceglie la linea verde tanto amata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha portato svariati frutti al club. Giovani, di prima scelta, con un futuro roseo, che daranno al club nuovo smalto ed eventualmente, magari, fruttare al club in termini di plusvalenza.

Così il Napoli è sempre progredito, e ci si avvia al termine di questa stagione ad assistere all’inizio di un nuovo corso targato Gattuso, partendo già dalle fondamenta. Sì perché il noto quotidiano Il Mattino ha indicato quattro nomi sulla lista del ds azzurro Cristiano Giuntoli anche per il ruolo di terzino sinistro, vista l’insicurezza sulla posizione futura di Faouzi Ghoulam. Eccoli raccolti dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, QUATTRO NOMI PER LA FASCIA SINISTRA

Non solo le trattative in attacco, allora, per il nuovo Napoli di Rino Gattuso da plasmare: presidente e ds Giuntoli sono già all’opera. L’obiettivo è ricostruire la rosa, su misura per il nuovo corso e il nuovo allenatore. E allora le trattative non si limitano solo all’attacco, con gli arrivi di Osimhen e via discorrendo, ma si metterà mano anche alla difesa. Questo un estratto tratto dal brano della testata:

“È un De Laurentiis in ogni caso che prosegue nella sua rivoluzione. Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani i primi cinque squilli di un mercato iniziato a gennaio. E non è finita”.

Kostas Tsimikas (24), terzino dell’Olympiakos

“Va cercato, ed è una priorità, un terzino sinistro perché Ghoulam non dà rassicurazioni. I nomi nell’agenda sono quelli di: Junior Firpo, classe ’96 del Barcellona; Kostas Tsimikas, classe ’96 dell’Olympiakos; Marc Cucurella, classe ’98 del Getafe; Borna Barisic classe ’92 dei Rangers“.

“De Laurentiis si prepara ad annunciare il rinnovo di Mario Rui fino al 2025 ma è chiaro che serve un secondo piede mancino. Prolunga anche Di Lorenzo. Ma è evidente che serve un’alternativa valida a Rui“.