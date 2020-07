UFFICIALE – Il Lille si prepara all’addio di Osimhen, preso Simbakoli dall’Angers

Dalla Francia arriva un forte indizio di mercato riguardante Victor Osimhen. Da tempo infatti il nigeriano è seguito con molta determinazione da Giuntoli e sembra poter sbarcare a Napoli nei prossimi giorni.

Dal Lille sembrerebbe arrivare una conferma in questo senso, il club francese ha infatti appena ufficializzato l’acquisto di Usman Simbakoli dall‘Angers. Il 19enne attaccante dell’anvers potrebbe prendere il posto proprio di Osimhen, che sembra destinato ad andar via, magari in direzione Napoli. Nulla è ancora detto, certo, ma l’acquisto di un attaccante da parte del Lille, fa presagire che la trattativa stia procedendo nel verso giusto e che non manchi più di tanto alla sua definitiva chiusura.