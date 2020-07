SportItalia – Il Napoli ha in pugno Osimhen: si aspetta solo il vertice con il Lille per chiudere!

Alfredo Pedullà, collega di SportItalia nel corso della serata ha parlato della situazione legata a Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ormai il Napoli ha in pugno Osimhen, gli azzurri hanno il sì del giocatore. Aspettiamo il vertice con il Lille per andar a dama. Osimhen è una scheggia impazzita per un nuovo ciclo che sta per iniziare”.

“Si avvicina sempre più la cessione di Milik. Il polacco piace a Juve e Tottenham, il Napoli fino a venti giorni fa non voleva prendere in considerazione contropartite oggi la situazione sembra cambiata. Osimhen è un giocatore di uno spessore molto importante e consentimi non solo è il colpo più grande dell’era De Laurentiis ma anche un colpo ideale per la filosofia del club“.