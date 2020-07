Osimhen sarà l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Gli azzurri preparano il doppio colpo dal Lille

Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, il Napoli prova a consolarsi concentrandosi sul mercato. Stanno infatti proseguendo le trattative per Victor Osimhen del Lille, che è ormai diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza azzurra. Oltre all’attaccante nigeriano però, il Napoli è in forte pressing anche sul compagno di squadra al Lille Gabriel Magalhães. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, si punterà a chiudere un doppio colpo col club francese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’offerta presentata al Lille è particolarmente stuzzicante: 50 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, valutato circa 30 milioni, in cambio della coppia Osimhen-Gabriel Magalhães. Il Napoli è ottimista sull’esito positivo della trattativa, ma la volontà è di chiudere in fretta per scongiurare l’inserimento di altri club. Probabilmente è questo il motivo dell’assenza di Giuntoli alla partita di ieri sera”.

L’edizione odierna de Il Mattino ha aggiunto ulteriori dettagli alla trattativa per Victor Osimhen, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il ds Giuntoli è rimasto fino a tardi con Osimhen dopo il blitz a Capri. Il giocatore ha detto sì all’offerta del Napoli, resta da chiudere l’accordo definitivo con il club. Il calciatore dovrebbe percepire un ingaggio di 3,5 milioni di euro per cinque anni, con una serie di bonus che andranno a salire. Accordo trovato anche sui diritti di immagine: il Napoli lascerà una buona parte all’agenzia che li gestisce ormai da tre anni. La trattativa con il Lille entrerà nel vivo nel corso della prossima settimana: Osimhen sarà l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis”.