Atletico Madrid ed Everton su Koulibaly, ma le offerte non soddisfano il Napoli

Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, Kalidou Koulibaly è sempre più un uomo mercato in casa Napoli. Il difensore senegalese sembra ormai in uscita dalla formazione azzurra e in questo senso non stupisce l’interesse di club come l’Everton e l’Atletico Madrid. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non si è ancora arrivati al prezzo giusto per Kalidou Koulibaly, ma l’Atletico Madrid è pronto a presentare un rilancio nel corso dei prossimi giorni. Si è tornato a far sentire prepotentemente anche l’interesse dell’Everton, ma le offerte ancora non sono congrue agli occhi del Napoli. Il club inglese infatti nonostante i segnali positivi non sembra intenzionato a voler andare oltre i 40 milioni di euro. Nel frattempo il Napoli ha avviato i discorsi con Gabriel del Lille, perchè il mercato è già nel vivo, anche se il pallone non si ferma”.