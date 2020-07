Pomeriggio di relax per Hysaj e Mario Rui: i terzini del Napoli ospiti all’Ammot Café (FOTO)

Giornata di relax per i calciatori del Napoli, all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta in campionato. Dopo l’allenamento mattutino a Castel Volturno due giocatori hanno approfittato del pomeriggio libero per qualche ora di svago.

Parliamo di Hysaj e Mario Rui. I due terzini sono infatti stati ospiti dell’Ammot Café, stabilimento tra i più in voga in Campania sito in Via Marina di Varcaturo a Licola. I due calciatori del Napoli hanno anche scattato qualche selfie con i dipendenti del lido, tra i quali gli chef Vincenzo Mugnano e Alessandro Turtoro.

ECCO LA FOTO: