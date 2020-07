Gattuso indispettito: “Va bene l’errore, ma abbiamo pensato più a lamentarci che a giocare”

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione in edicola oggi, ha rincarato la dose rispetto alle critiche mosse da Rino Gattuso al Napoli nel post partita. Il tecnico azzurro aveva infatti criticato la scarsa concentrazione dei suoi uomini, colpevoli di aver sprecato tempo ed energie nel discutere con la terna arbitrale.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano: “Gattuso ce l’ha con i suoi uomini, che hanno protestato troppo, distraendosi di continuo. Atteggiamento che ha indispettito particolarmente mister Gattuso”. Il tecnico infatti, come ha fatto capire chiaramente nel post partita del match con l’Atalanta non vuole nessun calo di concentrazione. Perchè se è vero che il Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato, è anche vero che solo attraverso la Serie A il Napoli può preparare al meglio l’impegno di Champions League contro il Barcellona.