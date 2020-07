UNDER NAPOLI – Il mercato in entrata del Napoli è già entrato nel vivo. Nonostante la strana situazione venuta a maturare a causa dello stop provvisorio imposto dal Coronavirus, la Serie A verrà conclusa, senza tifosi allo stadio, garantendo un luglio fittissimo di partite. Luglio è sempre stato il mese da cui ripartire, cominciare una nuova stagione, in primis col mercato, anche se le squadre sembrano starsi attivando parecchio ugualmente: anche il Napoli sta accelerando in varie direzioni, compresa la strada che porta a Cengiz Under della Roma.

Secondo la nota testata de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club azzurro starebbe cercando l’accordo che porterebbe a finalizzare l’acquisto dell’esterno offensivo destro della squadra capitolina. Questo è quanto scritto dal noto quotidiano, in un pezzo che tratta la recente visita di Victor Osimhen a Napoli (l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri!).

UNDER NAPOLI, 5 MILIONI DI DISTANZA

“Il Napoli è parecchio attivo in questi giorni. De Laurentiis ha offerto alla Roma 25 milioni di euro per Cengiz Under. I giallorossi ne chiedono 30, ma l’affare dovrebbe chiudersi“.

Cengiz Under (quasi 23), alla Roma dal 2017

In maniera sintetica ma assolutamente chiarissima, vista l’attenzione sia mediatica che probabilmente del Napoli stesso decentrata più verso l’obiettivo Osimhen nelle ultime ore (comprensibilmente), la Rosea denota la bassa distanza di 5 milioni tra la domanda e l’offerta per il giovane calciatore turco. Potrebbe essere quindi proprio Under il nuovo esterno offensivo destro da affiancare a Politano per sostituire Callejon il prossimo anno.